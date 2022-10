Siden 2002 har Quai 54 været det mest hypede tidspunkt for amatører og professionelle basketballspillere i Paris hver sommer. I dag, næsten 20 år senere, rækker stævnet og dets indflydelse ud over sport og hylder den sorte befolknings kulturelle indvirkning på landet og dets hovedstad. I dag forbinder kollektionen sort nordamerikansk kultur med afrikansk kultur. For evigt.