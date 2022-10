Jordan Brand og Paris Saint-Germains partnerskab strækker sig langt ud over banen. Denne Air Jordan 1 Low er lavet i samarbejde med den legendariske, franske klub og kanaliserer energien fra både byen og deres fans. Et PSG-logo og holdtrøjeinspireret mønster kan ses på halen, og rød branding med "PANAME", der er et andet ord for "PARIS", efspejler Jordan Brands ikoniske, infrarøde branding. Indlægssålen har holdets slogan og tilråb,“ICI C’EST PARIS”, som buldrer gennem Parc des Princes, hver gang spillerne går på banen.