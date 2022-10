1.549,00 kr.

Denne eksklusive AJ1, der oprindeligt blev afsløret under en halvleg på amerikansk fodbolds største arena, bruger en eklektisk blanding af farver, teksturer og grafik til at nyfortolke den klassiske silhuet i billedet af den colombianske musiker J. Balvin.



Upolerede stafferinger slører designets typiske, sprøde designlinjer, og en palet af neonfarver giver looket et aggressivt skud af energi. Justerbar grafik (inklusive Balvins signatursmiley) giver pløsen et markant twist, og lignende visuelle effekter pryder skoens indersål og hæl. Snør snørebåndene, og følg din egen rytme i dette længe ventede og farverige samlerobjekt.