AIR JORDAN I

EN HYLDEST TIL HJEMBYEN

1.299,95 kr.

Den nyeste Air Jordan I er til Chicago, en by hvis farver er blevet MJ's. Tilbage i 1985, før rød og sort var blevet brandets fundament, kom den første Air Jordan i farvekombinationerne "Banned" og "Chicago". Begge genskabes her som en Homage to Home, delt vertikalt ned gennem skoen–en hybridhyldest, der viser kærligheden til byen på begge sider.