Da Air Jordan I debuterede i 1985, var Nikes designere klar over, at de skulle skabe en flerfarvet sko, der ville skille sig ud fra de typiske kridhvide basketballsneakers. Den nyeste farvekombination forener gråt ruskind og sort læder på overdelen, og "SP 19 AIR JORDAN 1 HIGH OG" er trykt over den hvide mellemsål.