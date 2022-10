1.549,00 kr.

MJ's karriere er fuld af legendariske præstationer, men hans første smag på hæderen fik han på college-niveau den 29. marts, 1982. Air Jordan 1 High '85 er tilbage i sin OG facon og udseende med førsteklasses læder, og debuterer nu i "College Navy" for at fejre college-mesterskabskampen, som MJ spillede den dag. Vær med til at fejre 40 års jubilæet for MJ's titelvindende øjeblik over Bulldogs-skolen med dette originale ikon.

SKU: BQ4422-400