1.299,00 kr.

Træd ned i sneakeren, der startede det hele for MJ: Air Jordan 1-skoen. Klassiske farveblokke rydder vejen for denne "Bordeaux" Air Jordan 1-model, der har fået en spritny colorway. En helt hvid mellemsål og et underlag i læder lægger grundlaget for markante stafferinger, snørebånd og detaljer i Bordeaux. Swoosh- og Air Jordan Wings-logoer i Metallic Silver giver skoen et pokal-agtigt præg og får den til at stråle, og modellen kommer kun til at se bedre ud, når du tager den op af æsken og lader den ånde.

SKU: 555088-611