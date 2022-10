1.299,95 kr.

Indfang et øjeblik i historien i disse nye Air Jordan I'ere. Da AJ blev lanceret i 1985, gik Nikes designere mod traditionen med en flerfarvet sneaker, der ville skille sig ud på en bane med kun hvide basketballsneakers. Årtier senere har AJ omdefineret traditionen med MJ's legendariske spil og revolutionerende farvesammensætninger. Denne AJ I fortsætter med at gå sine egne veje med nye sorte og orange farveblokke. Førsteklasses krøllet læder med en cremefarvet mellemsål giver disse AJ I'ere et vintage-look og tekstur, mens den fulde overdel af patentlæder giver en glød, der varer ved. De er som frosset fast i tiden — slidte, men faktisk aldrig brugt.