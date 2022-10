Air Humara Premium var oprindeligt en trail-løbesko fra 90'erne, og nu vender den tilbage til bymiljøet. Et mix af grå og armygrøn på tekstiloverdelen viser tilbage til det naturlige look, mens den slankere profil passer til gaden. Et hurtigt snøresystem gør dig klar i en fart, mens Nike Zoom Air-stødabsorbering i forfoden giver dig den hurtige fornemmelse, som løbere nød godt af. Indkapslet Air i hælen og et aggressivt grebsmønster fuldender pakken.