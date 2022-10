Nike Air Force 1 er repræsentant for det frygtløse arbejde, der ligger i at udtrykke sig selv, og udvikler et ikon med modig kreativitet. Meningsfulde detaljer inkluderer strop i ballistisk nylon og en let-tilgængelig, magnetisk spændelukning. Klassiske AF1-detaljer holder det alsidige, grænsesøgende design nede på jorden.