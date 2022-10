Nike x Carhartt WIP’s fodtøjskollektion kombinerer ikoniske sneaker-silhuetter med klassiske materialer til arbejdstøj. Dette samarbejde, der er det første af sin slags nogensinde, tilsætter street-klar råhed og til tidløse Nike-ikoner med en nøje gennemtænkt fornemmelse.

Carhartt WIP, der blev stiftet i 1989, fusionerer Carhartts originale vision om at skabe gennemførte dele af slidstærke materialer med et skarpt øje for moderne stil for at tiltrække et nyt publikum, der sætter pris på ikke at skulle vælge mellem et godt design og en gennemført konstruktion.

På Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low giver en tigermønstret camo-ripstopoverdel slidstærk ydre beskyttelse, mens en indvendig uldforing sikrer varme. Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low er med yderligere stabilitet ved hjælp af en krummet magnetisk ballistisk nylonrem skabt til gaden.