799,95 kr.

Træk i den ekstraordinære Air Force 1-farvekombination for at vise en side af dig selv, som verden aldrig har set før. Dette tidløse ikon kommer nu med vores særlige skeleton-farvekombination til halloween med en skeletgrafik hen over overdelen. Den giver dem, der jager gyset, en enestående sneaker med vanvittig alsidighed, uanset hvem du er, eller hvem du kunne blive.