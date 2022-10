Siden starten i 1982 har Air Force 1 benyttet sig af en hel serie af materialer og farver, og denne vilde udgave skubber til de grænser ved at dække silhuetten i reptilinspireret tekstur og markante kontrastfarver. En sort bund giver plads til klare sølvfarvede stafferinger, og kunstigt slangeskind på Swoosh'en kombineres med reflekterende materialer for at understrege modellens barske, koldblodede fornemmelse.