979,95 kr.

New York Citys sneakerkultur hylder ofte klassiske modeller på nye måder, og denne Air Force 1 "NYC" er klar til at repræsentere byen. Med en klassisk overdel i tre hvide nuancer, udsmykkede Swoosh-logoer og en OG-form hylder denne special edition "NYC" Air Force 1 Mid Jewel byen, den rige sportstradition og alle sneakerelskende new yorkere. Før du trækker dem på i New York, så tjek gummiydersålerne, hvis du skal have lidt hjælp til at finde vej. I dem her kan du altid finde uptown.

SKU: DH5622-100