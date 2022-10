Der findes ikke nogen erstatning for det look og den fornemmelse, som ruskind har, og der er ikke noget, der kan erstatte den uforlignelige AF1 Low. Så når du kombinerer de to, får du en urørlig, uovervindelig og suveræn sportswear-legende. Denne Wheat Mocha-udgave af AF1 Low bringer den komplette ruskindsoverdel i spil igen i kombination med en halvgennemsigtig tonet mellemsål, som giver denne klassiske silhuet et fyldigt, tekstureret udtryk.