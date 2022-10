978,97 kr.

Verdens første Air-basketballsko udviklede sig til et ikon, der overgik dens liv på banen. Air Force 1 var en banebrydende performance-sko fra det øjeblik, den blev lanceret, og fandt lige så hurtigt en urokkelig plads i sneakerverdenen. Den dag i dag er klassikeren stadig perfekt at bære til et urbant udtryk og et skelsættende ikon for New York City og andre byer i verden.

The Ten: Nike Air Force 1 løfter dette ikon til et helt nyt niveau med en meget forenklet tilgang, der bevarer den unægteligt klassiske fornemmelse.