1.649,00 kr.

Med en række kreative redskaber ved hånden har den visionære kunstner G-Dragon sat sig for at skabe sit eget utopia. Selvom kræfter, der lurer i baggrunden, holder hans utopia stangen, har han håb om at få sin drøm gjort til virkelighed en dag. Jo mere han skaber, jo mere vokser hans håb, og nu deler han det håb under et lag hvid maling i sin nyeste udgave af AF1 Low x Peaceminusone.



Med tiden slides den hvide maling på skoens overdel væk og afslører et freestyle G-Dragon-design, der repræsenterer hans tillid til skabelsesprocessen. AF1 bærer logoet fra hans modebrand på pløsen og har også malerstrøg på mellemsålen, ekstra tykke snørebånd samt et særligt print på indlægssålen.