AIR FORCE 1 LOW

FO’, FI’, FO’

1.050,00 kr.

Sixters, der var ude på at få revanche efter at have tabt til Lakers i finalen i 1982, fik succes med at tilføje den dominerende Moses Malone til deres hold. Han forudsagde, idet han fremviste et statement i starten af playoff-kampene, at Philly ville vinde mesterskabet i 1983 samt vinde hver serie med “fo’, fo’, fo’”. Efter at have slået Knicks i kamp nr. 4 og Bucks i 5, hjalp Malones, i kamp nr.4 mod Lakers, 24 point og 23 rebound-performance Sixters med at sikre sig deres tredje NBA-mesterskab. Da Philly løftede trofæet, opdaterede Malone, der var en af de "originale seks", der bar AF1 på banen, sin berømte forudsigelse til “fo’, fi’, fo’”, en vinders bekendtgørelse, der ville give genlyd på tværs af byen i de efterfølgende år.