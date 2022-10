1.649,95 kr.

PSNY’ens AF-1 design, der er opstået som en del af 2017 AF-100-kollektionen, er tilbage. Designet trækker dele fra AF-1 High, Mid og Low med ideen om bæredygtighed og udnyttelse af rester, der ellers ville være gået til spilde. Skoen, der er gennemført sort, er grundlæggende en AF-1 Low tilsat de ekstra detaljer, der skaber et AF-1 High-look. Desuden giver skoens svævende snørehulspanel mulighed for forskellige måder at bruge den på, med eller uden snørebånd eller endda drejet rundt.