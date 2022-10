3.249,00 kr.

Denne lancering parrer mærket fra den hyppige samarbejdspartner Matthew M. Williams med den klassiske silhuet fra Air Force 1 for at skabe en underspillet og raffineret udgave af det legendariske design. Looket blander minimalistisk stil med sprøde, hvide detaljer, hvilket giver en førsteklasses opdatering af ikonet. Den har også et anodiseret aluminiumsspænde til lukning foran og en broderet Nike-Swoosh på bagsiden.