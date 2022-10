Air Force 1 har siden lanceringen i 1982 holdt hovedet højt over for konstant skiftende kulturelle trends. Men designets lange levetid handler om mere end æstetik – håndværk i verdensklasse spiller også en væsentlig rolle i produktets succes. Denne special edition-udgave AF1 hylder sit velfortjente omdømme ved at genfortolke silhuetten ned til mindst detalje. Forvasket læder, børstet ruskind og synlige sømme på overdelen optimerer hvert træk, og dimensional tekstur på hælen tilføjer et strejf af raffinement.