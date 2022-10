AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

829,95 kr.

Som ung dreng havde Cristiano Ronaldo kun to par sko – et par til leg og et par til skolen. Mens hans sko til skolen var velholdte, endte hans legesko altid med at være fyldt med huller takket være de talløse timer, som han tilbragte på fodboldbanen. Hver gang der kom et nyt hul i hans sko, lappede hans mor dem, så han kunne komme ud igen og skærpe sine evner. Fodboldverdenens mest hyldede atlet har inspireret den ikoniske Air Force 1-skos opgradering med gyldent patchwork, der hylder Christiano Ronaldos ydmyge udgangspunkt. Air Force 1 beholder sit klassiske hvide look, men giver plads til nye gyldne detaljer, der anerkender superstjernens arv. En gylden signatur indeni skoen højner den allerede legendariske sko til verdensklasse-status.