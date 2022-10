899,95 kr.

Siden lancering i 1982 er Nike Air Force 1 trådt fra banen og ud på gaden, og undervejs er den gået fra at være en trend til en klassiker til et globalt streetwear-ikon. Skoen har udviklets sig sammen med kulturen, der har taget den til sig. Air Force 1 har ændret farve, materiale og form, uden at miste sin markante DNA.

Den nyeste version af Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick er inspireret af atletens stemme og hans True to 7-fortælling. Den luksuriøse overdel i læder har en reflekterende Swoosh-detalje og andre fremtrædende detaljer i hvidt og sort. Skoen integrerer også en række grafikker med bl.a. et portræt af Kaepernick broderet på hælstroppen, hans personlige logo på pløsen og en mønstret indlægssål og et hængende tag med nummer 7.