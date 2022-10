799,95 kr.

I februar samles nogle af de største navne og de lyseste stjerner inden for basketball i Chicago. På mange måder er byen den perfekte baggrund til samling af spillets elite. The Windy City er grobund for basket på alle niveauer og elite ungdomsprogrammer, der tjener som et definitivt bevis. Denne AF-1 hylder Chicagos distinkte og mangfoldige kultur ved at sætte ti forskellige mønstre sammen for at skabe en hel unik mosaik. Blandinger af neutrale sorte farver med forskellige jordnuancer skaber et camo-lignende look, der hel sikkert skiller dig ud.