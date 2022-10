1.299,95 kr.

Travis Scotts stil og kreative æstetik kan føres tilbage til hans liv i Houston. Med AF-1 Travis Scott hylder han de omgivelser, der var med til at forme hans hustle, og den kreativitet, der er inspireret af Scotts ture til Astroworld.

Skoen er et patchwork af elementer, der reflekterer ting fra hans opvækst, som fx slidstyrken fra traditionelt arbejdstøj, naturlige udendørsfarver og de surrealistiske vibes fra Astroworld.

Scott deler sine oplevelser med børnene i Houston ved at give dem redskaberne, til at skabe deres egen stil, og inspirationen til at forestille sig nye muligheder for dem selv.