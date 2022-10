Vi anerkender behovet for alle om at vide, at de er med på et hold. Selv når vi er alene, er vi stadig sammen i et fællesskab, der arbejder som en enhed mod en fremtid, vi alle kan tro på. BeTrue 2020-kollektionen indfanger denne vision, forankret i Nike-ikoner fra fortid til nutid. Tilsammen maler disse dele et billede af et fællesskab, der anerkender sin indre styrke, mens vi står sammen om at skabe en fremtid, hvor vi alle kan BeTrue.

Specifikt for denne special AF1 er en nubret finish på en triple white læderoverdel med skræddersyede perforerede detaljer og et farvestrålende Swoosh-underlag med pink afslutning. For at fejre det traditionelle flagsymbol og gøre plads til enhver slags pride-udtryk bærer AF1 et 10-farvet hælmærke inklusive et spektrum af stemmer.