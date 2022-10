Alyx-stifteren Matthew M. Williams bringer sine disruptive designdetaljer tilbage til den klassiske Air Force 1. Lige så snart du tager dem på, spænder brandets signatur-hardware – Alyx-spændelukningen – dig fast i en sublim æstetisk fornemmelse. Til Alyx's nyeste Air Force 1-samarbejde ser vi spænde og remme i Heritage Red med et rødt Swoosh-logo på en helt sort baggrund, som giver en fornemmelse af rockstjerne-luksus. Dette Alyx-samarbejde, som giver Air Force 1 et nyt niveau af elegance og ambition, har førsteklasses forvasket læder, voksbehandlede snørebånd og et guldstempel på hælkappen, hvor der står 1017 Alyx.

SKU: CQ4018-004