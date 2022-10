1.549,95 kr.

Nike Flyleather. Lavet med mindst 50% læderfibre.

A-COLD-WALL* og Nike vender tilbage med en Air Force 1, der er videreførelsen af et partnerskab, der begyndte i 2017. A-COLD-WALL* er en særlig udvalgt repræsentation af engelsk gadekultur anført af Samuel Ross. Den nye Air Force 1 by A-COLD-WALL* har lyttet til designet af den originale Air Force 1 High fra 2017 og har en Flyleather-konstruktion med mindst 50% læderfibre. Flyleather ser ud som og føles som naturlæder, men er lavet ved at tage de læderfibre, der tidligere var bestemt til affaldsdeponering.

A-COLD-WALL* Air Force 1 Flyleather fås i en sortbaseret farvekombination med ACW*-branding henover tå og pløs.