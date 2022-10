Da Nike Footscape første gang blev lanceret i 1996, var den modelleret efter gipsafstøbninger fra hundredevis af atleter, for at skabe en revolutionær pasform, der følger menneskefodens naturlige kurver. Nu sigter Air Footscape Mid Utility DM efter at kunne klare mere udfordrende terræn. En mellemhøj silhuet, for ekstra dækning, og det hurtige snøresystem arbejder sammen med signaturfartrillerne for at give komfort i hvert et skridt.