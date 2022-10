Da Foamposite blev lanceret i midten af 90'erne, brød den hurtigt igennem fra basketballbanen for at blive streetwear-ikon. Med den aerodynamiske overdel repræsenterede denne sko uanede muligheder, og gør det stadig den dag i dag. Denne seneste genskabelse give dig en endnu bedre Air Foamposite Pro, nu med aftagelige Swoosh-logoer, der lader dig customise dit look.