Lige siden Air Foamposite blev lanceret i midten af 90erne har dens fans undret sig: er den virkelig skabt af Nikes designere, eller kommer den fra det ydre rum? Det innovative udseende, som er opstået ved at hælde en syntetisk væske ned i en form, giver den et look som ikke er af denne verden og som stadig overrasker den dag i dag. Den nyeste farvekombination i Aurora Grøn, skinner med en dybde og farve, der minder om juveler, og beriger sneakerens arv yderligere.