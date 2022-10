1.399,95 kr.

Den nye silhuet, der er skabt i samarbejde med Jerry Lorenzo fra Fear of God, har en synlig Air-enhed i hælen og en overdel i ripstop. Skoen, der er designet til at give et afslappet look og fornemmelse, gør brug af letvægtsmaterialer, og en custom mellemfodsrem holder foden på plads.