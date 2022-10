2.849,95 kr.

Nike Air Fear of God-basketballskoen, der er skabt i samarbejde med Fear of God-modedesigneren Jerry Lorenzo, forener dokumenterede performance-egenskaber med sporten og luksusudgaven af streetwear-stil. Den kampklare Air FOG1 er en del af Lorenzos Air Fear of God-kollektion og har en overdel i mesh, Zoom Air-stødabsorbering og et udvalg af forskellige snørebånd.