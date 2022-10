Dem, der laver deres moves i byen, er konstant klar til forandring. De navigerer gennem uventet trafik og tilpasser et pludseligt vejrskifte – at være i stand til at tilpasse sig på farten er alfa og omega. Nike Adapt Huarache er skabt til at tilpasse sig dine moves med power-snørebåndssystem, der tilpasser sig og giver en fastholdt fornemmelse.

Lige som tidligere Adapt-fodtøj er Adapt Huarache kompatibel med Nike Adapt-appen. Forbind dit Apple Watch for nemt at stramme eller løsne pasformen fra dit håndled, samt justere dine sko med det samme kun ved at bruge din stemme og fem forskellige Siri-genveje.

Første gang du tager skoene på, opretter appen to indstillinger: én til aktivitet og én til anden afslapning. Tjek batteriets levetid, skift lysene, stram op mens du er på farten og meget mere.