2.849,95 kr.

Dem, der laver deres moves i byen, er konstant klar til forandring. De navigerer gennem uventet trafik og tilpasser et pludseligt vejrskifte – at være i stand til at tilpasse sig på farten er alfa og omega. Nike Adapt Huarache er skabt til at tilpasse sig dine moves med power-snørebåndssystem, der tilpasser sig og giver en fastholdt fornemmelse.