Frøer er amfibier. Det betyder, at de kan leve på land og i vand til forskel for mennesker. Altså med mindre du er udstyret med ACG AO-vandresko, som også er en amfibieart.

Denne ultimative sommervandresko er innovativt designet til at kunne være komplet under nedsænket i vand og vende tilbage til tørre forhold på landjorden uden at skulle stoppe op. AO-skoen er også udstyret med vigtige detaljer til at vandre hele dagen, idet den har en blød Zoom Air-enhed i hælen, et unikt snøresystem med snoretræk dækket af en mesh-lomme for at minimere problemer, og Trailframe-egenskaber for bedre art beskytte dine fødder mod ujævne sten på vejen.

Men hvordan kommer de egentlig fra søer stier uden at skulle tørre? Se godt efter: De der små huller i mellemsålen frastøder faktisk vand i hvert eneste skridt. Vand ind, vand ud. Det er enkelt: Det er alt sammen en del at All Conditions Gear-ecosystemet. Og alle forhold betyder alle forholds all conditions.