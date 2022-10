Du kan gøre nogenlunde hvad som helst i den her sko, inklusiv at sige dit job op, bestige et bjerg og løbe fra bjørne. Den har greb som en monster-truck og et skridsikkert snørebåndssystem, så du kan angribe ruten med anklerne i behold. ACG Dog Mountain er trekking-klar performance og robuste 90'er-vibes, skabt til at være udendørs og til dem, der elsker det derude.