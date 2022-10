The Paris Department var én af en række events over hele verden, som hyldede kreativitet set med Air Max-design som objektiv. Denne dag med undervisning og workshops med Nikes designere og venner af brandet er tænkt som inspiration for den yngre generation blandt Paris' designere.



Deltagerne fik mulighed for at arbejde med et koncept til deres eget Air Max-design, og efterfølgende visualisere deres ideer på stedet med de materialer og reskaber, de har tilrådighed.



I denne udgave af Access All Areas, tager Lou Mattheron -vinderen af Paris On Air 2018, os med bag kulisserne.