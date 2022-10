The Berlin Department er et must for designere: Klasser og workshops, der afholdes af NIKE-designere og venner af brandet. Formålet med NIKE ON AIR-oplevelsen er at støtte Berlins unge designmiljø. Deltagerne lyttede til ekspertviden fra Nike Global Design Team og venner af brandet – og blev sat på prøve i ON AIR-værkstedet – hvor de skabte, fremstillede og udviklede deres egne sneaker-koncepter. Dette afsnit af Access All Areas tager dig med bag kulisserne for et eksklusivt indblik i, hvad der skete i Berlin.