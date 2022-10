Jordan Legacy 312 er unægtelig skabt af et af Chicagos bysbørn, en sko, der repræsenterer en udvikling af brandet, såvel som en ærbødig forståelse for dens fortid. Som prikken over i'et er "Just Don" syet på pløsen af farvekombinationerne til lancering for at markere Dons dybe forhold til skoen, byen og Jordan-legenden. "Jeg indrømmer, at det bringer følelser op i mig, når jeg tænker på min forbindelse til brandet," tilføjer Don. "Jeg er bare en knægt fra Chicago, som nu arbejder med Jordan. Jeg er beæret. Lad os holde det i gang."