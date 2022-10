Er du klar til en 8 timers rundrejse i sneakerkulturen? SNKRS Day Live løber af stablen i morgen med indhold, du bare skal se fra Berlin, Paris og London. Der vil være højdepunkter fra fællesskabet, udfordringer, DJ-sets, paneldiskussioner og meget mere. Og som om det ikke er nok, så kan du også opleve livemusik fra nogle af Europas mest populære kunstnere.

Du kan se hvert minut af det ved at komme med live lige her i SNKRS-appen. Det ville være skørt at gå glip af.