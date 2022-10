Inside the Vault

Quai 54, der er lavet af spillere til spillere, har været en hjørnesten i de parisiske somre siden 2003. Jordan-brandet blev officielt involveret i turneringen i 2007, hvilket var et banebrydende partnerskab, ikke kun fordi det var Jordans første partnerskab uden for USA, men også fordi det var første gang nogensinde, at brandet blev sat i forbindelse med en streetball-turnering.



Quai 54 spiller fortsat en rolle inden for både basketballmiljøet og den urbane kultur i Paris og hylder altid de afrikanske rødder med stolthed.



Her deler Thibaut de Longeville, en af skaberne af eventen, nogle detaljer om tidligere Jordan x Quai 54-kollektioner.