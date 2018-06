LETVÆGTSSLIDSTYRKE Nike Air-stødabsorbering reducerer vægten af skoen uden at

nedsætte ydeevnen. Jo lettere skoen er, des mindre energi

skal atleterne bruge under deres præstation. Atleter har brug

for, at stødabsorberingen i deres fodtøj holder længe, og Nike

Air er designet til at give støtte i hele skoens levetid.