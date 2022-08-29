Legen starter med dig

Træning af børn: Styrken i at lege blev skabt for at hjælpe trænere med at genforene leg og sport, og derved gøre fysisk aktivitet endnu sjovere og mere tilgængelig for børn.

Børn er skabt til at lege, og alle kan sætte gang i deres sportsglæde med de rigtige værktøjer til coaching, også dig! Træning af børn: Styrken i at lege, som nu er tilgængelig på Nike Training Club-appen, er et program, der støtter dig i at motivere børn med sjove lege, udfordringer og bevægelser. Sammen med Leeds Beckett Universitet og ICOACHKIDS, en non-profit global bevægelse, der fremmer sportsuddannelse, har vi udviklet dette træningsprogram for børn for at genforene leg og sport. Det hele er en del af Nikes Made to Play-engagement, der handler om at få børn til at bevæge sig.

Vidste du, at leg er en af de vigtigste måder, vi lærer, socialiserer og bruger vores fantasi på? Stimulerende leg i vores tidlige år kan være udgangspunktet for et helt liv med bedre mentalt og fysisk helbred. Dette program har tre moduler, der er designet til at give dig alle de redskaber, du skal bruge for at hjælpe børn med at tage fysisk aktivitet til sig gennem den tidløse glæde ved leg. Hvert modul har korte videoer, der oplyser om legens styrke og guider trænere i opbygning af klasser med sådan-gør-du-videoer og ekspertråd.