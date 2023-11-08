Jeg hedder Fleur. Jeg er 15 år. Og jeg danser.

Når jeg tager noget fedt tøj på, når jeg skal danse, er det nemmere at udtrykke mig selv. Det booster min selvtillid og forbinder mig til kulturen. Det er en del af min kunst.

Det vigtigste for mig er at skabe en unik garderobe, der passer til min personlighed.

Lad mig vise jer nogle af de outfits, der giver mig lyst til at bevæge mig.

Når jeg træder ud på dansegulvet, elsker jeg at bære en kombination af baggy-bukser (de mest behagelige, jeg kan finde), kombineret med T-shirts, der tilføjer et strejf af femininitet og stil.