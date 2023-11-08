Dansemoves? Tjek. Energi? Tjek. Outfits? TJEK.
Sig hej til de outfits, som giver den unge danser Fleur Zwartkruis selvtilliden til at dominere dansegulvet.
Jeg hedder Fleur. Jeg er 15 år. Og jeg danser.
Når jeg tager noget fedt tøj på, når jeg skal danse, er det nemmere at udtrykke mig selv. Det booster min selvtillid og forbinder mig til kulturen. Det er en del af min kunst.
Det vigtigste for mig er at skabe en unik garderobe, der passer til min personlighed.
Lad mig vise jer nogle af de outfits, der giver mig lyst til at bevæge mig.
Når jeg træder ud på dansegulvet, elsker jeg at bære en kombination af baggy-bukser (de mest behagelige, jeg kan finde), kombineret med T-shirts, der tilføjer et strejf af femininitet og stil.
Jeg kan også godt lide at smide en sweater ud over det, jeg har på, for at give det hele lidt ekstra swag. Og så fuldender jeg selvfølgelig looket med et par Air Force 1.
Når jeg virkelig vil give et look Fleur-flair, bærer jeg iøjnefaldende farver, og vigtigst af alt ... tilføjer jeg tilbehør!
I takt med jeg bliver ældre, ændrer min stil sig, og jeg føler mig mere tilpas i bestemt tøj og mindre tilpas i andet. Og det er der ikke noget galt i. Jeg kan rigtig godt lide at finde min egen vej og være anderledes. Bare prøve at være den version af mig selv, som føles rigtig.
Hvis du er på udkig efter nogle nye stile, ville jeg begynde med sneaksene. Du kommer jo til at bære dem meget, uanset hvordan du kan lide at bevæge dig! Mine favoritter er Dunks og Air Force 1s. Men alle er forskellige. Så vælg det, der føles rigtigt for dig. 🫰
Fleur x