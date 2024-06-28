Find din stil

Der findes ingen magisk opskrift på at finde din stil. Den ændrer sig, vokser og er nogle gange komplet forvandlet fra onsdag til torsdag.



Men uanset hvordan den udvikler sig, efterhånden som vi vokser op, er det allervigtigste, at vi bliver ved med at have ting på, der får os til at føle os selvsikre, som vi burde være.



Nike tilbragte en dag med tre teenagepiger, og de har givet os nogle tips og tricks til, hvordan vi alle kan udforske vores stil ved hjælp af Air Max Dn.