Find din stil

Der findes ingen magisk opskrift på at finde din stil. Den ændrer sig, vokser og er nogle gange komplet forvandlet fra onsdag til torsdag.
Men uanset hvordan den udvikler sig, efterhånden som vi vokser op, er det allervigtigste, at vi bliver ved med at have ting på, der får os til at føle os selvsikre, som vi burde være.
Nike tilbragte en dag med tre teenagepiger, og de har givet os nogle tips og tricks til, hvordan vi alle kan udforske vores stil ved hjælp af Air Max Dn.
Leg med lag
"Lag vækker mit outfit til live: Air Max Dn, løstsiddende jeans og en croptop med kraven fra en skjorte, der stikker ud."
Vær kreativ med lag, så vil en top (eller nederdel, bukser, hvad som helst!) bagerst fra skabet pludselig kunne fungere i tusindvis af forskellige outfits.
"Nike Air Max Dn giver mig den sporty vibe, som jeg elsker," fortalte Sophie os. Hun tilføjer en krave under en løstsiddende T-shirt eller et slips, der matcher skoene, og voila – så har hun opgraderet looket.
Funmis moodboard
"Jeg er en meget farverig person, når det kommer til stil. Jeg er uden tvivl maksimalist."
Funmi fortalte Nike, at Air Max Dn giver hende følelsen af at gå på skyer. Så det er helt på sin plads, at hun bruger alle regnbuens farver i sine outfits."Jeg holder aldrig min kreativitet tilbage, når det kommer til stil."
Hvis du godt kan lide en markant og farvestrålende stil, så brug Funmi som inspiration. Bliv ved med at lege med tilbehør og farver, indtil du finder det, der gør dig glad.
Komfort uden for komfortzonen
"Jeg har aldrig set den slags fodtøj til teenagere før. Siderne er meget iøjnefaldende. Og de er SÅ komfortable."
Når du har et par behagelige sneakers, der kan styles efter humør, er det nemt at blande tingene.
"Min stil er meget blandet, lige fra street-stil til mode fra 70'erne," fortalte Bella os. Så hun blander sine løstsiddende outfits med en tætsiddende top under sin fleece, og så tager hun et par Air Max Dn på for at føje komfort og farve til looket.
Ingen behøver at sværge til én stilart. Lad os klæde os, som vi vil i dag. Og i morgen vågner vi og vælger igen.