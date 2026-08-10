Klar til at vinde

✅ Start med basislagene: Vælg styles, der giver dig bevægelsesfrihed, som Nike Dri-FIT 2-i-1-shortsene eller de oversized Nike Sportswear-sweatpants. Giv dig selv plads til at strække ud eller løbe ved at blande elastiske, tætsiddende silhuetter med rummelige pieces.

✅ Leg med pasteller: Bring ny energi til dine power-moves, og fremhæv pastelfarverne ved at sætte dem sammen med neutrale farver. Tilsæt endnu et farvestrejf med dine sneakers.

✅ Mere shine: Scrunchies, pandebånd, bånd og glimtende makeup tilføjer en lille smule attitude og lader dig stråle.