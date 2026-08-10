Sidst opdateret: 9. marts 2023
3 minutters læsetid

Air Jordan-kollektionen

Air Jordan 9

Oprindelig lancering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – TRUE RED)
Oprindelig pris (125 $)
Modelkode (130182-100)

Air Jordan 9

Oprindelig lancering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – TRUE RED)
Oprindelig pris (125 $)
Modelkode (130182-100)

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Efter tre år i træk på toppen af basketball udskiftede Michael Jordan basketball med baseball – men hans pause fra basketball forhindrede ikke lanceringen af Air Jordan 9. Mens MJ spillede i minor league, cementerede Air Jordan-serien sig blot mere inden for kulturen. Og selvom skoen aldrig blev båret af nummer 23, blev den alligevel et ikon.

From the Vault

Skabt til basketball og baseball

Air Jordan 9 har et minimalistisk design på overdelen og et et-træks snørebåndssystem og var den letteste og mest responsive Air Jordan nogensinde. De fire OG-farvevarianter var inspireret af MJ's status som et internationalt ikon og havde flersprogede detaljer på sålen, bl.a. ord som uafhængighed, frihed, atletisk og kraft. Denne sko i Jordan-serien var også en hyldest til MJ's professionelle skift – Air Jordan 9-spillerens eksklusive sko inkluderede en sko til basketball og en støvle til baseball.

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