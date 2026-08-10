Air Jordan 9 har et minimalistisk design på overdelen og et et-træks snørebåndssystem og var den letteste og mest responsive Air Jordan nogensinde. De fire OG-farvevarianter var inspireret af MJ's status som et internationalt ikon og havde flersprogede detaljer på sålen, bl.a. ord som uafhængighed, frihed, atletisk og kraft. Denne sko i Jordan-serien var også en hyldest til MJ's professionelle skift – Air Jordan 9-spillerens eksklusive sko inkluderede en sko til basketball og en støvle til baseball.