Med tre mesterskaber og MVP-titler hjemme markerede lanceringen af Air Jordan 8 afslutningen på den første epoke i Jordans karriere og sneaker-sortiment. Der blev lanceret tre OG-colorways med denne ottende udgave. Et markant design med stropper og chenille-grafik på pløsen gjorde Air Jordan 8 til en tydelig 90'er-sneaker, som i dag er synonym med den æra, hvor den kom til verden.



