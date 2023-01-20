Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 8
Oprindelig lancering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/ BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130169-040)
Air Jordan 8
Oprindelig lancering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/ BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130169-040)
En ny standard
The Bulls afsluttede sæsonen i 1993 ved at hente det tredje NBA-mesterskab hjem i træk, hvilket gjorde dem til det tredje hold i ligaens historie til at gøre det. Med sejren blev Michael Jordan den første spiller nogensinde til at erobre MVP-titlen tre finalekampe i træk. I denne sæson, der var præget af rekorder og buzzer beaters, stod Jordan godt fast i sine Air Jordan 8'ere.
From the Vault
En sko, der kendetegnede et årti
Med tre mesterskaber og MVP-titler hjemme markerede lanceringen af Air Jordan 8 afslutningen på den første epoke i Jordans karriere og sneaker-sortiment. Der blev lanceret tre OG-colorways med denne ottende udgave. Et markant design med stropper og chenille-grafik på pløsen gjorde Air Jordan 8 til en tydelig 90'er-sneaker, som i dag er synonym med den æra, hvor den kom til verden.