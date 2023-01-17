Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 7
Oprindelig lancering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130014-100)
Air Jordan 7
Oprindelig lancering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130014-100)
International sejrsgang
Iført Air Jordan 7 strøg Michael Jordan afsted mod international stjernestatus. Han snørede den umiskendelige silhuet og hentede det andet NBA-mesterskab hjem i træk, samtidig med han vandt MVP-titler for finalerunden og sæsonen samt en guldmedalje sammen med det legendariske amerikanske hold til OL i Barcelona i 1992.
From the Vault
Et spring mod legendestatus
Mens Jordans storhed buldrede afsted mod toppen, styrede Air Jordan 7 elegant Jordan-brandet i en ny retning. Med to dristige udeladelser – ydre Nike-branding og et synligt Air-vindue – skabte denne udgave af Air Jordan-skoen plads til en legende, som kunne eksistere uafhængigt af Nike Basketball.