Shop alle nye lanceringer

Shop

Sidst opdateret: 17. januar 2023
2 minutters læsetid

Air Jordan-kollektionen

Air Jordan 7

Oprindelig lancering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130014-100)

Air Jordan 7

Oprindelig lancering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130014-100)

Historien om Air Jordan 7, Få SNKRS-appen

Få SNKRS-appen

Eksklusiv adgang til alle drops og insiderviden fra fællesskabet, som definerer kulturen.

Download appen
Historien om Air Jordan 7, Få SNKRS-appen

Få SNKRS-appen

Eksklusiv adgang til alle drops og insiderviden fra fællesskabet, som definerer kulturen.

Download appen

International sejrsgang

Iført Air Jordan 7 strøg Michael Jordan afsted mod international stjernestatus. Han snørede den umiskendelige silhuet og hentede det andet NBA-mesterskab hjem i træk, samtidig med han vandt MVP-titler for finalerunden og sæsonen samt en guldmedalje sammen med det legendariske amerikanske hold til OL i Barcelona i 1992.

From the Vault

Et spring mod legendestatus

Mens Jordans storhed buldrede afsted mod toppen, styrede Air Jordan 7 elegant Jordan-brandet i en ny retning. Med to dristige udeladelser – ydre Nike-branding og et synligt Air-vindue – skabte denne udgave af Air Jordan-skoen plads til en legende, som kunne eksistere uafhængigt af Nike Basketball.

Colorways

Oprindeligt udgivet: [dato]